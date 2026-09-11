Павло Василенко

Головний тренер Динамо Ігор Костюк може залишити свою посаду після невдалого старту команди в новому сезоні. Серед потенційних кандидатів раніше називався італієць Раффаеле Палладіно, однак його призначення до київського клубу наразі виглядає малоймовірним.

Інсайдер Ігор Бурбас заявив, що не чув про інтерес Динамо до Палладіно. За його словами, київський клуб розглядав іспанських тренерів. Водночас після вильоту з єврокубків та поразки від Буковини власники Динамо можуть шукати заміну Костюку.