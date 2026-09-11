Палладіно не приїде в Динамо. Стало відомо, кого кияни насправді хотіли бачити тренером
Інсайдер назвав прізвище відомого фахівця
Головний тренер Динамо Ігор Костюк може залишити свою посаду після невдалого старту команди в новому сезоні. Серед потенційних кандидатів раніше називався італієць Раффаеле Палладіно, однак його призначення до київського клубу наразі виглядає малоймовірним.
Інсайдер Ігор Бурбас заявив, що не чув про інтерес Динамо до Палладіно. За його словами, київський клуб розглядав іспанських тренерів. Водночас після вильоту з єврокубків та поразки від Буковини власники Динамо можуть шукати заміну Костюку.
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Бурбас також назвав фахівця, яким, за його інформацією, цікавилися кияни. Йдеться про іспанця Марселіно, який раніше очолював Вільярреал, а наразі перебуває без роботи. Однак тренер відмовився їхати в Україну за будь-які гроші. При цьому Динамо було готове платити наставнику до двох мільйонів доларів на рік.
Наразі Динамо посідає шосте місце в УПЛ, маючи сім очок у чотирьох матчах. У шостому турі кияни 14 вересня приймуть Епіцентр.
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