Новий Еріксен? Мусіала пояснив свої втрати свідомості
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Атакувальний півзахисник Баварії Джамал Мусіала розповів про стан свого здоров’я після того, як двічі втратив свідомість під час товариських матчів. Неприємні епізоди сталися протягом трьох днів у поєдинках проти Лейпцига та Гайденгайма.
Найважливіше — зі мною все добре! Я особливо вдячний вам за ваші повідомлення та підтримку! Я розумію, що багато хто з вас хвилюється. Сьогодні я хочу вас заспокоїти й дещо пояснити.
У мене виявили тимчасові короткочасні, але добре контрольовані абсанси, спричинені неврологічною дисфункцією. Саме вони можуть призводити до моментів, які траплялися останнім часом — зокрема у матчі проти «Лейпцига» та тепер у Гайденгаймі.
Я знаю, що на перший погляд це може лякати, але для мене наразі це частина повсякденного життя. Я отримую найкраще медичне лікування й налаштований дуже оптимістично. «Баварія» та мої близькі завжди поруч і підтримують мене на цьому шляху.
Важливо, що жодного іншого ризику для здоров’я немає. У тісній співпраці та регулярному спілкуванні з фахівцями я сам вирішив прийняти цей виклик і, за дозволом неврологів, продовжити займатися тим, що найбільше допомагає мені відновлюватися: просто жити своїм звичним життям і далі присвячувати себе своїй пристрасті — футболу. Я усвідомлено взяв на себе цю відповідальність. Загалом я почуваюся дуже добре й перебуваю на правильному шляху.
Найбільше мені допомагає можливість разом із моєю командою та завдяки вашій неймовірній підтримці й надалі боротися за перемоги й титули.
Сподіваюся, тепер ви краще мене розумієте. Водночас прошу з розумінням поставитися до того, що й надалі хочу обговорювати цю тему лише з найближчими людьми, клубом і фахівцями.
Зазначимо, що абсанс є короткочасним неврологічним станом, який може проявлятися раптовим завмиранням, втратою концентрації або нетривалою непритомністю. Точний вплив цього стану на подальшу участь Мусіали в матчах залежатиме від рекомендацій лікарів.