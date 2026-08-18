Атакувальний півзахисник Баварії Джамал Мусіала розповів про стан свого здоров’я після того, як двічі втратив свідомість під час товариських матчів. Неприємні епізоди сталися протягом трьох днів у поєдинках проти Лейпцига та Гайденгайма.

Найважливіше — зі мною все добре! Я особливо вдячний вам за ваші повідомлення та підтримку! Я розумію, що багато хто з вас хвилюється. Сьогодні я хочу вас заспокоїти й дещо пояснити.

У мене виявили тимчасові короткочасні, але добре контрольовані абсанси, спричинені неврологічною дисфункцією. Саме вони можуть призводити до моментів, які траплялися останнім часом — зокрема у матчі проти «Лейпцига» та тепер у Гайденгаймі.

Я знаю, що на перший погляд це може лякати, але для мене наразі це частина повсякденного життя. Я отримую найкраще медичне лікування й налаштований дуже оптимістично. «Баварія» та мої близькі завжди поруч і підтримують мене на цьому шляху.

Важливо, що жодного іншого ризику для здоров’я немає. У тісній співпраці та регулярному спілкуванні з фахівцями я сам вирішив прийняти цей виклик і, за дозволом неврологів, продовжити займатися тим, що найбільше допомагає мені відновлюватися: просто жити своїм звичним життям і далі присвячувати себе своїй пристрасті — футболу. Я усвідомлено взяв на себе цю відповідальність. Загалом я почуваюся дуже добре й перебуваю на правильному шляху.

Найбільше мені допомагає можливість разом із моєю командою та завдяки вашій неймовірній підтримці й надалі боротися за перемоги й титули.

Сподіваюся, тепер ви краще мене розумієте. Водночас прошу з розумінням поставитися до того, що й надалі хочу обговорювати цю тему лише з найближчими людьми, клубом і фахівцями.