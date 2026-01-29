Павло Василенко

Криза в мадридському Реалі стає дедалі очевиднішою. «Королівський клуб» мав реальний шанс достроково вийти до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, але поїздка до Лісабона завершилася справжнім шоком. Ведучи в рахунку 1:0, мадридці розсипалися після перерви та зазнали болісної поразки від Бенфіки – 2:4. У підсумку Реал змушений проходити через плей-оф, де його потенційними суперниками стануть або сама Бенфіка, або норвезький Буде-Глімт. Остаточні пари визначить жеребкування у п’ятницю, 30 січня.

Ситуація всередині клубу виглядає тривожною. Після серії невдалих результатів було звільнено Хабі Алонсо, а його місце посів Альваро Арбелоа. Втім, швидкого ефекту це рішення не принесло, і майбутнє нового наставника вже перебуває під сумнівом.

Після поразки в Португалії атмосфера в роздягальні була вкрай напруженою. За інформацією іспанських ЗМІ, президент клубу Флорентіно Перес особисто втрутився в ситуацію та провів жорстку розмову з п’ятьма гравцями, залишившись незадоволеним їхнім ставленням і поведінкою. Особлива увага, за даними Cadena SER, була приділена Джуду Беллінгему. Перес закинув англійцю брак лідерства на полі та прямо дав зрозуміти, що очікує від нього ролі справжнього вожака команди.

Невдоволення посилюється ще й тим, що Реал не здобував жодного великого трофея з сезону 2023/24. У неділю мадридців чекає чергове випробування – домашній матч проти Райо Вальєкано.