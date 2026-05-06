Фіналіст Кубка України Чернігів зазнав кадрової втрати перед вирішальним матчем турніру. Представник Першої ліги залишився без захисника Павла Шушка, якого було вилучено у півфінальному поєдинку проти харківського Металіста 1925, що відбувся 22 квітня.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу розглянув епізод із червоною карткою 25-річного футболіста та ухвалив рішення про його дискваліфікацію. Причиною покарання стало серйозне ігрове порушення, яке захисник допустив на самому початку зустрічі.

Інцидент стався вже на п’ятій хвилині півфінального матчу. Шушко жорстко зіграв проти футболіста Металіста 1925, після чого головний арбітр спочатку обмежився жовтою карткою. Однак після втручання системи VAR та перегляду повтору суддя змінив своє початкове рішення. У підсумку захисник Чернігова отримав пряму червону картку та був змушений достроково залишити поле.

Попри раннє вилучення одного з ключових гравців оборони, чернігівська команда зуміла продовжити боротьбу та пробитися до фіналу Кубка України. Однак тепер тренерський штаб Чернігова не зможе розраховувати на Шушка у найближчих матчах турніру та офіційних змаганнях під егідою УАФ.

У пресслужбі Української асоціації футболу повідомили, що КДК УАФ після розгляду матеріалів щодо вилучення Павла Шушка у матчі 1/2 фіналу Кубка України ухвалив рішення відсторонити гравця від участі у змаганнях на три поєдинки. Водночас один із цих матчів дискваліфікації є умовним. Для футболіста встановлено випробувальний строк тривалістю один рік.

Таким чином, фактичне покарання для захисника передбачає пропуск двох матчів, якщо протягом випробувального терміну він не допустить нових дисциплінарних порушень, які можуть вплинути на рішення щодо умовної частини санкції.

У нинішньому сезоні Павло Шушко був важливим гравцем для Чернігова. Захисник провів 22 матчі у всіх турнірах у складі команди та відзначився одним забитим м’ячем. До чернігівського клубу футболіст приєднався у березні 2025 року, перейшовши з Маріуполя на правах вільного агента.

Втрата Шушка може стати суттєвою проблемою для Чернігова перед фіналом Кубка України, адже команда готується до одного з найважливіших матчів у своїй історії. У вирішальному поєдинку турніру, який запланований на 20 травня, представник Першої ліги зустрінеться з київським Динамо.

Фінал матиме особливу вагу не лише з огляду на боротьбу за трофей. Переможець Кубка України також отримає право виступити в Лізі Європи, що робить майбутнє протистояння ще важливішим для обох команд. Для Чернігова потенційна перемога може стати історичним досягненням, тоді як Динамо спробує врятувати сезон після провалу в УПЛ.

Нагадаємо також, що КДК УАФ оштрафував Динамо після півфіналу Кубка України.