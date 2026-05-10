Сенсаційний фіналіст Кубка України програв, але поки лише справу в CAS
Розповідаємо, що сталося
близько 4 годин тому
Чернігів не зміг виграти справу щодо матчу Першої ліги проти Металіста, який раніше так і не відбувся. Про це повідомляє «Український футбол з низів».
Спортивний арбітражний суд CAS розглянув апеляцію чернігівського клубу та ухвалив рішення не задовольняти її. Таким чином, позиція Чернігова була відхилена, а перенесений поєдинок першого кола Першої ліги проти Металіста все ж має бути зіграний.
Йдеться про матч 7-го туру Першої ліги, який був запланований на 21 вересня 2025 року. Початок зустрічі відклали через повітряну тривогу. Після цього Металіст ухвалив рішення не виходити на поле, аргументувавши це небезпечною ситуацією в регіоні.
Згодом керівництво Першої ліги зобов’язало клуби провести цей матч в іншу дату. Чернігів оскаржив таке рішення, однак CAS не став на бік клубу.
Нагадаємо, Чернігів сенсаційно дійшов до фіналу Кубка України, де зіграє проти Динамо.
