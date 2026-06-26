Сергій Разумовський

Донецький Шахтар зацікавлений у трансфері молодого нападника Сантоса Матеуса Шав’єра. Про це повідомляє UOL.

За інформацією джерела, український клуб уже зробив пропозицію щодо переходу 18-річного форварда. Сума потенційної угоди може становити близько 5 мільйонів доларів, що дорівнює приблизно 26 мільйонам бразильських реалів.

Наразі Сантос розглядає пропозицію Шахтаря. Бразильський клуб перебуває у складному фінансовому становищі, тому керівництво усвідомлює необхідність продажу футболістів. Це потрібно, зокрема, для погашення заборгованості із зарплати та уникнення можливих трансферних санкцій.

За даними джерела, загальний борг Сантоса вже сягнув 1,1 мільярда реалів, що становить близько 195 мільйонів доларів. Через це клуб може бути змушений погоджуватися на продаж перспективних гравців, навіть попри довгострокові контракти.

Матеус Шав’єр має чинну угоду із Сантосом до грудня 2028 року. За першу команду бразильського клубу нападник провів 10 матчів, однак поки не відзначався результативними діями.

Водночас на молодіжному рівні Шав’єр демонстрував значно кращу статистику. За команду Сантоса U-20 він зіграв 58 поєдинків, у яких забив 21 гол і віддав 1 результативну передачу.

Раніше повідомлялося, проти кого Шахтарю доведеться зіграти у першому турі УПЛ.