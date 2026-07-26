Сергій Разумовський

Рома та Болонья провели перемовини щодо можливого переходу українського нападника Артема Довбика. Про це повідомив інсайдер Маттео Моретто у соцмережі X.

Contatti Roma-Bologna anche per Artem Dovbyk in prestito.



L’attaccante ucraino ha già parlato con Domenico Tedesco.



La decisione definitiva è prevista nei prossimi giorni. https://t.co/MfaiEjwszG — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 26, 2026

За інформацією джерела, йдеться про оренду 29-річного форварда. Сам Довбик уже поспілкувався з головним тренером Болоньї Доменіко Тедеско, який очолив команду в червні. Остаточне рішення щодо потенційного трансферу очікується найближчими днями.

Українець може стати частиною угоди щодо переходу до Роми нападника Болоньї Сантьяго Кастро. Римський клуб наблизився до підписання 21-річного аргентинця та запропонував за нього 30 мільйонів євро плюс бонуси. Водночас Болонья хоче отримати за свого форварда 40 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Довбик погодився на оренду до Дженоа з правом викупу. Втім, тепер серед можливих варіантів продовження кар’єри українця з’явилася Болонья.

Артем Довбик приєднався до Роми в серпні 2024 року, перейшовши з Жирони за 30,5 мільйона євро. Його контракт із римським клубом розрахований до 30 червня 2029 року. Минулого сезону український нападник провів 18 матчів, у яких забив три голи та віддав дві результативні передачі.

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