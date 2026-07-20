Заявив про себе Гасперіні? Відео дублю Довбика у матчі за Рому
Українець запалив під час літнього спарингу «вовків»
близько 3 годин томуПідписатися в
Рома провела контрольний матч проти своєї молодіжної команди — Прімавери — та здобула впевнену перемогу з рахунком 6:0.
Одним із головних героїв спарингу став український форвард Артем Довбик, який оформив дубль. Також два м’ячі забив Пауло Дібала, а ще по одному голу на свій рахунок записали Матіас Соуле та Браян Крістанте.
Перший гол Довбик забив ударом головою з близької відстані після подачі з флангу. У другому епізоді українець скористався розрізною передачею, вийшов на ударну позицію та пробив повз голкіпера приблизно з 15 метрів.
Для Довбика цей спаринг став важливим у контексті повернення ігрового тонусу після складного сезону. У кампанії-2025/26 Артем провів за Рому 18 матчів, у яких відзначився 3 голами та 2 результативними передачами. Значну частину другої половини сезону нападник пропустив через травму стегна, яка вибила його з гри на чотири місяці.
Контрольний матч
Рома – Рома Прімавера 6:0
Голи: Довбик (2), Дібала (2), Соуле, Крістанте
До речі, автор одного з голів нещодавно продовжив контракт із Ромою.
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