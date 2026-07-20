Сергій Разумовський

Рома провела контрольний матч проти своєї молодіжної команди — Прімавери — та здобула впевнену перемогу з рахунком 6:0.

Одним із головних героїв спарингу став український форвард Артем Довбик, який оформив дубль. Також два м’ячі забив Пауло Дібала, а ще по одному голу на свій рахунок записали Матіас Соуле та Браян Крістанте.

Перший гол Довбик забив ударом головою з близької відстані після подачі з флангу. У другому епізоді українець скористався розрізною передачею, вийшов на ударну позицію та пробив повз голкіпера приблизно з 15 метрів.

Для Довбика цей спаринг став важливим у контексті повернення ігрового тонусу після складного сезону. У кампанії-2025/26 Артем провів за Рому 18 матчів, у яких відзначився 3 голами та 2 результативними передачами. Значну частину другої половини сезону нападник пропустив через травму стегна, яка вибила його з гри на чотири місяці.

Контрольний матч

Рома – Рома Прімавера 6:0

Голи: Довбик (2), Дібала (2), Соуле, Крістанте

До речі, автор одного з голів нещодавно продовжив контракт із Ромою.