Сергій Разумовський

Для мадридського Реала стартує Суперкубок Іспанії, у якому клуб у Джидді (Саудівська Аравія) боротиметься за перший трофей сезону. Турнір проходить у форматі «фіналу чотирьох», а в півфіналі команда зіграє мадридське дербі проти Атлетико. У разі перемоги підопічні Хабі Алонсо вийдуть до фіналу, де в неділю зустрінуться з Барселоною, яка раніше знищила Атлетік у першому півфіналі (5:0).

Реал бере участь у Суперкубку як срібний призер минулого розіграшу Ла Ліги та фіналіст Кубка Іспанії. Команда підходить до матчу на тлі серії з чотирьох перемог у різних турнірах, у яких забила 12 м’ячів. Атлетико, який має два трофеї Суперкубка в історії, отримав право зіграти в турнірі завдяки третьому місцю в чемпіонаті. Напередодні зустрічі обидва колективи наголошують на важливості концентрації та уваги до деталей.

Голкіпер «вершкових» Андрій Лунін у цьому сезоні зіграв за мадридців два матчі в усіх турнірах. Перший – гучна виїзна перемога 4:3 над Олімпіакосом у Лізі чемпіонів, другий – тріумф 3:2 над Талаверою у Кубку Короля. Саме в кубковому поєдинку Лунін вийшов на поле з капітанською пов’язкою, що є показником довіри з боку тренерського штабу та поваги всередині команди.

Дивитися дербі Атлетико Мадрид – Реал також можна буде в прямому ефірі на MEGOGO – або через медіасервіс, або на лінійному каналі MEGOGO Футбол 1. Старт матчу – о 21:00 за Києвом.

Майбутній матч стане п’ятим протистоянням Реала й Атлетико в рамках Суперкубка Іспанії. Перевага за попередніми зустрічами залишається на боці Реала: дві перемоги, одна нічия та одна поразка. Зокрема, у сезоні-2019/20 мадридці здобули трофей у фіналі після серії пенальті, а в розіграші-2023/24 перемогли принципового суперника в півфіналі в додатковий час.