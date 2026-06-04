Павло Василенко

Майбутній головний тренер Бенфіки Марку Сілва, який влітку має очолити лісабонців після відходу з Фулгема, визначився з подальшою долею Георгія Судакова, повідомляє CNN Portugal.

48-річний португальський фахівець вважає 23-річного хавбека недоторканним виконавцем і вже попросив раду директорів клубу не продавати футболіста за жодних умов.

Бажання тренера зберегти гравця збігається з позицією керівництва лісабонців на чолі з президентом Руєм Коштою, які також не планують проводити глобальні кадрові перестановки у складі.

Нагадаємо, що колишній півзахисник Шахтаря приєднався до складу лісабонців восени минулого року на правах платної оренди, яка обійшлася лісабонцям у 6,75 мільйона євро.

Чинна угода між клубами також передбачає обов'язковий викуп, за яке керівництво португальського клубу гарантовано виплатить донеччанам ще 20,25 мільйона євро.