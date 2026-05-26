Сергій Разумовський

Півзахисник Георгій Судаков наразі не розглядає варіант із відходом із Бенфіки під час літнього трансферного вікна. Як повідомляє A Bola, український футболіст налаштований продовжити виступи за лісабонський клуб і зосереджений на тому, щоб закріпитися в команді.

За інформацією джерела, Судаков хоче якнайкраще проявити себе на старті нового сезону. Його головна мета — переконати тренерський штаб у власній цінності для команди та виправдати інвестиції, які Бенфіка зробила в його трансфер із Шахтаря. Це завдання залишатиметься актуальним незалежно від того, хто очолюватиме команду — новий головний тренер чи Жозе Моурінью.

Попри бажання самого гравця залишитися, Бенфіка не виключає можливості переговорів щодо його продажу вже цього літа. У клубі враховують значні інвестиції в українця, а також потенційну потребу в оновленні складу. Певні дії для оцінки можливого трансферу вже здійснюються.

Однак реалізувати вигідну угоду буде непросто. Серед факторів, які можуть ускладнити продаж Судакова, називаються нестача стабільної ігрової практики протягом сезону та невихід збірної України на чемпіонат світу-2026. Це може знизити інтерес потенційних покупців або вплинути на фінансові умови можливого трансферу.

Угода щодо переходу українця є фінансово вагомою для португальського клубу. З урахуванням фіксованої вартості оренди та обов’язкового викупу, який має бути здійснений у 2026 році, загальна сума трансферу становить 27 мільйонів євро. Якщо будуть виконані передбачені бонусні умови, вона може зрости до 32 мільйонів євро.

Окремо прописані й умови для Шахтаря у разі майбутнього продажу Судакова. Донецький клуб має отримати 25 відсотків від чистого прибутку з наступного трансферу футболіста. Водночас цей відсоток може бути зменшений до 15, якщо Бенфіка додатково виплатить «гірникам» ще 6 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні Георгій Судаков провів за Бенфіку 36 матчів у всіх турнірах, забив 4 голи та віддав 4 результативні передачі.

