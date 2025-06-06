Джан П'єро Гасперіні дав своє перше інтерв'ю як новий тренер Роми, за яку виступає український нападник Артем Довбик.

«Я вибрав Рому тому, що це великий виклик, і мені це потрібно. Я приходжу в середу, яка сповнена пристрасті і яка дала мені багато ентузіазму, а також можливість, надану мені Клаудіо Раньєрі та клубом. Це той сплеск адреналіну, який мені потрібен, щоб спробувати зробити щось особливе.

Адреналін походить від того, що Рома має таку пристрасть і бажання досягти великих висот. На мій погляд, є всі умови для цього: сильні власники, які хочуть вивести Рому на вершину, Раньєрі – гарантія для вболівальників, є молодий спортивний директор, який має чудові скаутські здібності. Усі дуже добре підготовлені, і ми можемо зробити тут велику роботу», – заявив Гасперіні офіційному сайту римського клубу.