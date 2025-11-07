Цього тижня Дженоа очолив колишній півзахисник Роми Даніеле де Россі, і сьогодні він провів першу прес-конференцію у новій ролі.

Тренер зазначив, що сповнений енергії і готовий віддавати всі сили роботі з командою, проте засмучений нестачею часу для повноцінної підготовки до наступного матчу.

«Сама доля привела мене сюди. Іноді трапляються можливості, які не можна втрачати. Дженоа — чудова команда. Для мене велика честь бути тут. Я не брешу. Я задоволений, а також натхненний і сповнений бажанням працювати. Я вважаю, що до цієї ролі слід ставитися з честю і повагою Потрібно усвідомлювати, де ти знаходишся. Мені потрібно перейнятися духом команди, а у Дженоа його хоч відбавляй. Я адаптую свої ідеї до наявних у нас матеріалів. Я задоволений командою, але не часом, який у мене є на підготовку до першої гри. Я поспішаю набирати очки», — заявив Де Россі на прес-конференції.

32-річний український півзахисник Руслан Малиновський цього сезону зіграв за Дженоа 10 матчів, відзначившись одним голом та результативною передачею. Наразі клуб українця розташовується на 18-му місці у турнірній таблиці Серії А.