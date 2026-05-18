Сергій Разумовський

Новопризначений головний тренер збірної України Андреа Мальдера поділився планами щодо своєї роботи з національною командою та розповів, де має намір перебувати під час виконання обов’язків наставника.

Італійський спеціаліст заявив, що не планує керувати збірною дистанційно або приїжджати в Україну лише на окремі матчі чи збори. Мальдера хоче постійно перебувати в країні, щоб краще розуміти ситуацію, стежити за футболістами та бути максимально залученим у процеси, пов’язані з національною командою.

Про це тренер розповів під час своєї першої пресконференції після призначення на посаду головного тренера збірної України. За словами Мальдери, рішення жити в Україні він ухвалив самостійно. Фахівець наголосив, що на нього не тиснули представники Української асоціації футболу чи будь-хто інший.

Наставник зазначив, що разом із представниками федерації розглядав різні варіанти щодо місця проживання. У підсумку було вирішено зупинитися на Львові. Саме це місто стане базовим для Мальдери на період його роботи з українською національною командою.

Італієць підкреслив, що нинішній період є особливим для України, тому посада головного тренера збірної передбачає не лише футбольну відповідальність. За його словами, він не хоче бути наставником, який просто переглядає матчі та готує команду до найближчих поєдинків. Мальдера готовий допомагати Українській асоціації футболу в будь-якій діяльності, де його участь може бути корисною.

Разом із представниками федерації ми оцінювали різні варіанти, як це може бути, в якому місті. Ми зупинилися на місті Львів. У такий специфічний для України момент ця роль несе велику відповідальність. Це не лише про те, що я буду таким тренером, який лише дивиться матчі. Проте наразі мені хотілося б запропонувати свою допомогу в будь-якій діяльності, яка потрібна УАФ. Я хочу зробити свій внесок і допомогти людям, які п'ять років тому далі мені дуже багато. У мене багато друзів в Україні, і я хотів би робити все, що потрібно та можливо. Моя дружина переїде зі мною, вона візьме з собою собаку. Ми будемо спілкуватися з дітьми щовечора. Але це життя і це моє рішення. Варто зазначити, що ніхто з УАФ на мене не тиснув. Андреа Мальдера

Нагадаємо, про призначення Андреа Мальдери головним тренером збірної України було оголошено 18 травня. На цій посаді італієць замінив Сергія Реброва, що залишив пост 22 квітня.