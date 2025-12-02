Павло Василенко

Неймовірна смуга невдач переслідує гравця мадридського Реала. Ферлан Менді, який лише нещодавно повернувся після важкої травми, знову опинився поза грою – і цього разу офіційно.

26 квітня «вершкові» поступилися Барселоні з рахунком 3:2 у фіналі Кубка Іспанії. Саме під час цього матчу Менді вже на перших хвилинах поскаржився на дискомфорт. Згодом з’ясувалося, що травма серйозніша, ніж здавалося спершу – француз пропустив понад шість місяців і повернувся на поле лише 26 листопада, у драматичній перемозі над Олімпіакосом (4:3).

Однак надія на повноцінне повернення розвіялась. У вівторок мадридський клуб опублікував офіційне повідомлення: лівий захисник порвав біцепс правого стегна. За інформацією Аранчі Родрігес з COPE, 30-річний футболіст вже не встигне зіграти цього року.

Менді провів за Реал 202 матчі, у яких забив шість голів і зробив дев’ять асистів. Наразі «Королівський клуб» посідає друге місце в Ла Лізі, відстаючи від Барселони на одне очко. Команда Хабі Алонсо зіграє проти Атлетіка у середу.