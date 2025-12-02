Павло Василенко

Реал Мадрид переживає спад у Ла Лізі й тим часом активно готується до літнього трансферного вікна. За даними Маріо Кортегани з The Athletic, плани мадридського клубу вже окреслено.

Після завершення сезону 2024/25 на «Сантьяго Бернабеу» відбулися суттєві зміни: Карло Анчелотті поступився місцем головного тренера Хабі Алонсо. Під керівництвом іспанця команда спершу додала в грі, однак останнім часом результати знову погіршилися – «вершкові» не виграли жодного з трьох останніх матчів у чемпіонаті.

Очікується, що влітку Реал посилить щонайменше дві позиції. Насамперед – центр оборони. Контракти Давіда Алаби та Антоніо Рюдігера спливають наприкінці червня, і вже зараз зрозуміло, що Алаба клуб покине.

Серед кандидатів раніше фігурував Марк Геї, але нині його оцінка впала. Значно вищими є шанси Дайо Упамекано, який досі не продовжив угоду з Баварією.

Посилення очікується й у півзахисті. Повернення Ніко Паса до першої команди майже гарантоване. Крім того, Реал уважно стежить за Кісі Смітом з АЗ і Адамом Вортоном з Крістал Пелас.