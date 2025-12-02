У мадридському Реалі вважають, що теперішні труднощі команди пов’язані не тільки з роботою головного тренера Хабі Алонсо. Про це повідомляє The Athletic із посиланням на людей, наближених до роздягальні.

Річ не в Алонсо. Мбаппе, Вінісіус Жуніор і Беллінгем просто не можуть ефективно грати разом. З такою трійкою надзвичайно важко побудувати збалансований склад, – поділився думкою один з анонімних інсайдерів у клубі.

Реал виграв лише один матч із останніх п’яти у всіх турнірах. Зокрема, 30 листопада команда зіграла внічию з Жироною у 14-му турі Ла Ліги (1:1). Джерела всередині клубу та тренерського штабу визнають, що виправити ситуацію буде непросто.