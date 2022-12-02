Лідер збірної Німеччини: «Ми заслужено їдемо додому»
Нойєр не прощається зі збірною Німеччини, на відміну від Мюллера
36-річний голкіпер провів рекордну кількість матчів на ЧС серед воротарів
02 грудня 12:45
Голкіпер збірної Німеччини Мануель Нойєр не прощається з національною командою. Про це він заявив в інтерв'ю Bild після матчу з Коста-Рікою (4:2).
Німеччина хоч і перемогла в останньому матчі групи, але все одно покинула ЧС-2022.
Вперше в історії німецька команда не вийшла з групи на двох чемпіонатах світу поспіль.
Нойєр в свою чергу встановив рекорд серед воротарів за кількістю матчів на чемпіонатах світу.
Інший ветеран збірної Німеччини Томас Мюллер натякнув, що більше не буде виступати за команду.
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