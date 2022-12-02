Нойєр не прощається зі збірною Німеччини, на відміну від Мюллера

36-річний голкіпер провів рекордну кількість матчів на ЧС серед воротарів

Голкіпер збірної Німеччини Мануель Нойєр не прощається з національною командою. Про це він заявив в інтерв'ю Bild після матчу з Коста-Рікою (4:2).

Німеччина хоч і перемогла в останньому матчі групи, але все одно покинула ЧС-2022.

Вперше в історії німецька команда не вийшла з групи на двох чемпіонатах світу поспіль.

Нойєр в свою чергу встановив рекорд серед воротарів за кількістю матчів на чемпіонатах світу.

Інший ветеран збірної Німеччини Томас Мюллер натякнув, що більше не буде виступати за команду.