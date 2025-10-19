Воротар мюнхенської Баварії Мануель Ноєр увійшов до історії німецького футболу, ставши лідером за кількістю перемог у Бундеслізі. Тріумф у суботньому Класікері проти дортмундської Боруссії став для нього 363-м успіхом у найвищому дивізіоні.

Рекорд було встановлено у його 530-му матчі чемпіонату. Свій шлях до цього досягнення Нойєр розпочав ще у серпні 2006 року, дебютувавши за Шальке із сухої перемоги над Алеманією (1:0).

За роки кар'єри капітан Баварії зібрав значну колекцію трофеїв, включаючи 12 титулів чемпіона Німеччини, останній з яких він виграв у сезоні 2024/25. Оскільки контракт Ноєра діє до кінця червня 2026 року, в нього залишається достатньо часу, щоб ще більше зміцнити свою перевагу над конкурентами.

Цікаво, що колишній володар рекорду Томас Мюллер тепер посідає друге місце, а у серпні він залишив Баварію і продовжив кар'єру у канадському Ванкувері.