Астон Вілла в 4 раунді Кубка Англії приймала Ньюкасл. Матч в Бірмінгемі завершився з рахунком 1:3.

Перша половина склалась на користь команди Унаї Емері, яка завдяки голу Абрахама на 14-й хвилині вийшла вперед. Проте все перевернулось для Астон Вілли після вилучення голкіпера Бізота, якого вилучили перед перервою.

Отримавши більшість на другий тайм Ньюкасл не залишив шансів господарям - дубль Тоналі та гол Волтемаде вивели Ньюкасл до наступного раунду.

Кубок Англії. 4 раунд

Астон Вілла - Ньюкасл 1:3

Голи:Абрахам, 14 - Тоналі, 63, 76, Волтемаде, 88