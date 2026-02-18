Карабах в рамках 1/16 фіналу Ліги чемпіонів вдома приймав Ньюкасл. Гра в Баку завершилась з рахунком 1:6.

Головним хедлайнером вечора в столиці Азербайджану став Ентоні Гордон, який ще в першому таймів відвантажив покер у ворота Карабаха.

Ще по одному голу за Ньюкасл оформили Тіау та Мерфі.

Карабах цього вечора не пішов з поля без гола престижу - Джафаркулієв відквитав один гол для господарів.

Вінгер Карабаха Олексій Кащук провів матч на лаві запасних.

Ліга чемпіонів. 1/16 фіналу. Перший матч

Карабах - Ньюкасл 1:6

Голи: Джафаркулієв, 55 - Гордон, 3, 32 (з пенальті), 33, 45+1 (з пенальті), Тіау, 8, Мерфі, 72