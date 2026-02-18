У першому матчі стикового раунду плей-оф Ліги чемпіонів ПСЖ здобув вольову перемогу над Монако з рахунком 3:2. Грузинський вінгер Хвича Кварацхелія провів на полі 69 хвилин, але не відзначився результативними діями.

За даними Opta Sports, 25-річний футболіст завдав восьми ударів по воротах Монако, проте жодного разу не потрапив у створ. Це повторення антирекорду Ліги чемпіонів (статистика ведеться з 2003 року), який раніше належав колишньому форварду Арсенала Тьеррі Анрі. Француз двічі повторював цей «досягнення» — проти Челсі у 2004 році та проти ЦСКА у 2006-му.

У нинішньому сезоні Хвича забив вісім м’ячів і віддав шість результативних передач у 30 матчах у всіх турнірах.