Ньюкасл забив Атлетіку в кожному з таймів і ввійшов до топ-8. Відео
«Сороки» впевнено переграли суперника у матчі Ліги чемпіонів
близько 1 години тому
У четвертому турі загального етапу Ліги чемпіонів Ньюкасл Юнайтед упевнено переграв Атлетік із Більбао.
«Сороки» оформили свої голи в кожному таймі. Бьорн відкрив рахунок на 11-й хвилині, а Жоелінтон подвоїв перевагу на 49-й. Надалі господарі, хоч і віддали ініціативу супернику, проте спокійно довели зустріч до перемоги.
До вашої уваги огляд матчу.
Ньюкасл набрав дев'ять очок і піднявся до топ-8 команд. Атлетік (3) залишаєтья поза топ-24.
Ліга чемпіонів. Загальний етап, четвертий тур
Ньюкасл Юнайтед – Атлетік Більбао 2:0
Голи: Бьорн, 11, Жоелінтон, 49
Ньюкасл: Поуп, Тріпп'єр, Тіав, Ботман, Бьорн (Голл, 65), Бруно (Майлі, 65), Тоналі, Жоелінтон, Барнс (Еланга, 65), Вольтемаде, Гордон (Мерфі, 41)
Атлетік: Сімон, Аресо (Горосабель, 78), Вівіан, Паредес, Бойро, Хаурегісар (Санчес Сальвадор, 70), Рего (Руїс де Галаррета, 81), Беренгер, Весга, Наварро (Серрано, 69), Гомес (Єрро, 78)
Попередження: Паредес (57), Аресо (69)