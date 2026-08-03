Сергій Разумовський

Ньюкасл офіційно оголосив про підписання голкіпера Браги та національної збірної Чехії Лукаша Горнічека. Про трансфер повідомила пресслужба англійського клубу.

Із 24-річним воротарем укладено довгострокову угоду, розраховану на п’ять років. Таким чином, контракт Горнічека з Ньюкаслом діятиме до літа 2030 року, якщо сторони не домовляться про його продовження раніше.

Англійський клуб не розкрив фінансових деталей переходу. Водночас Брага повідомила, що отримала за свого основного голкіпера 30,578 мільйона євро.

За даними Transfermarkt, цей трансфер став четвертим найдорожчим продажем в історії португальського клубу. Вище в цьому рейтингу розташовані лише два переходи, кожен із яких приніс Бразі по 32 мільйони євро. Йдеться про трансфер Рожера Фернандеша до Аль-Іттіхада та продаж Вітіньї Марселю.

Лукаш Горнічек є вихованцем Пардубіце. До системи Браги він перебрався на ранньому етапі кар’єри, а за першу команду португальського клубу почав виступати з 2021 року.

Водночас повноцінно закріпитися в статусі основного воротаря Браги чех зміг лише позаминулого сезону. До цього він переважно конкурував за місце у складі та не завжди мав стабільну ігрову практику.

Загалом Горнічек провів за першу команду Браги 88 матчів. У 35 поєдинках він зберіг свої ворота недоторканними, а в інших зустрічах пропустив 77 голів.

Новий воротар Ньюкасла також має досвід виступів за національну збірну Чехії. Дебют за головну команду країни Горнічек здійснив у травні.

Після цього голкіпера включили до заявки Чехії на чемпіонат світу 2026 року. Однак на самому турнірі він не зіграв жодного матчу, залишившись резервним воротарем команди.

Чехія невдало провела груповий етап чемпіонату світу. Команда посіла останнє місце в групі А, набравши лише одне очко. Єдиний результативний матч для чехів завершився нічиєю з Південною Африкою – 1:1.