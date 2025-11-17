Обіцяє реванш! Мілевський назвав бажаного суперника України в плей-офф за вихід на ЧС
Артем Володимирович спробував вгадати
15 хвилин тому
Артем Мілевський / Фото - Instagram
Ексфутболіст Динамо та збірної України Артем Мілевський підбив підсумки заключного матчу кваліфікації ЧС-2026 проти Ісландії (2:0). Його слова наводить Sport-Express.
Хочу, щоб ми з румунами поквиталися за Євро. Тим паче їх Луческу тренує, тому буде цікаво. А так ми повинні перемагати кожну команду, якщо хочемо зіграти на чемпіонаті світу. Усіх обіймаю друзі, всіх із перемогою. Далі - більше, - розповів Мілевський.
Збірна України впевнено переграла Ісландію та з другого місця вийшла до плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026. Наступний суперник синьо-жовтих визначиться шляхом жеребкування.