Павло Василенко

Вінгер Артем Шулянський став гравцем київського клубу. Про деталі контракту пресслужба «пивоварів» не повідомила.

Останнім клубом 25-річного вінгера була Олександрія. Артем приєднався до клубу з Кіровоградщини влітку 2022 року на правах вільного агента, підписавши довготривалий контракт, після того, як завершив виступи за молодіжні команди київського Динамо.

Вінгер провів в Олександрії чотири роки, хоча в останньому сезоні майже не грав через складну травму та операцію на коліні. Всього провів за команду 58 матчів, забив шість голів та зробив чотири асисти.

Наразі Оболонь посідає 13-е місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши одне очко. У третьому турі чемпіонату України київська команда зіграє на виїзді з Кудрівкою. Поєдинок пройде у суботу, 15 серпня, та розпочнеться о 15:30.