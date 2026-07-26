Павло Василенко

Вінгер Динамо Андрій Маткевич перейшов в Оболонь. Футболіст проведе наступну кампанію в складі «пивоварів» на правах річної оренди.

21-річний вінгер вже приєднався до табору Оболоні та навіть взяв участь у товариській грі проти Чорноморця (3:2), де він оформив гол та асист.

У минулому сезоні Андрій був в оренді в Зорі та Епіцентрі. За луганську команду провів 12 матчів та зробив одну результативну передачу, а за клуб з Хмельниччини – сім поєдинків.