Оболонь підписала чемпіона світу
Футболіст швидко знайшов нову команду
близько 20 годин тому
Фото: ФК Оболонь
Оболонь оголосила про підписання колишнього півзахисника Карпат Максима Чеха.
До київського клубу 26-річний хавбек приєднався на правах вільного агента. Інші деталі угоди наразі невідомі. Нещодавно він розірвав контракт з Карпатами.
Нагадаємо, що Чех є переможцем молодіжного чемпіонату світу U-20 2019 року в Польщі.
У минулому сезоні Чех не провів жодного поєдинку за Карпати. Загалом за львівсьу команду півзахисник зіграв 18 матчів, забивши один гол та оформивши два асисти.
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