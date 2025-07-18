Павло Василенко

Оболонь оголосила про підписання колишнього півзахисника Карпат Максима Чеха.

До київського клубу 26-річний хавбек приєднався на правах вільного агента. Інші деталі угоди наразі невідомі. Нещодавно він розірвав контракт з Карпатами.

Нагадаємо, що Чех є переможцем молодіжного чемпіонату світу U-20 2019 року в Польщі.

У минулому сезоні Чех не провів жодного поєдинку за Карпати. Загалом за львівсьу команду півзахисник зіграв 18 матчів, забивши один гол та оформивши два асисти.