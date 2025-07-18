Голкіпер Оболоні Назарій Федорівський після перемоги у контрольному матчі проти Чорноморця (2:0) позитивно оцінив динаміку підготовки команди до нового сезону. Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Матч був доволі тяжкий. Чорноморець — добре підготовлена команда. Видно, що вони фізично працювали. І тактично сьогодні вони вийшли в три захисники, тож нам було доволі непросто обігрувати їхню оборону. Окрім того, вони завдали досить багато ударів по наших воротах. Тож, я вважаю, матч був не простий, але класний досвід.

Крутий сейв у другому таймі? У тому моменті, якщо не помиляюсь, був удар з іншої позиції, рикошет, і м’яч потрапив до восьмого номера їхнього. Видно було, що він заносить ногу на удар, і я вирішив у цей момент просто зупинитися і за інерцією — це був рефлекс. Я там особливо нічого не відчував, просто за м’ячем постарався, як хижак, стрибнути.

В цілому все доволі чітко, зрозуміло. Ми працюємо і над тактикою, і фізично. Команда потрошку підходить до свого піку. Звичайно, зараз ще два тижні до чемпіонату. Ми награємо різні склади, даємо пограти молодим футболістам, які сьогодні забивали. Я вважаю, що у нас все в порядку. Команда буде готова до цього чемпіонату.