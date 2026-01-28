Оболонь підтвердила трансфер одного з лідерів в Металіст 1925
Футболіст вирушив до Іспанії
20 хвилин тому
Валерій Дубко / Фото: ФК Оболонь
Спортивний директор Оболоні Олег Мазуренко висловився про завершення співпраці із захисником Валерієм Дубком. Його слова наводить «УФ».
Валера перейшов в Металіст 1925. У нього був підписаний попередній контракт з новим клубом. На рівні керівників було досягнуто згоди про перехід вже цієї зими. Називати цифри я не можу.
За 2.5 роки він став по-справжньому частиною нашої родини. Прощання було емоційне, але ми показуємо приклад нашим гравцям, що з Оболоні ти можеш піти на підвищення, - сказав Мазуренко.
Дубко в поточному сезоні провів за Оболонь 16 матчів у всіх турнірах.