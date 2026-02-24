Оболонь на клубних майданчиках виступила з заявою після зірваного матчу 17 туру УПЛ проти Олександрії.

Столична команда вимагає від срібного призера попереднього чемпіонату покриття завданих збитків, домагаючись зарахування технічної поразки за порушення регламенту Прем'єр-ліги.

ФК Оболонь вважає, що ФК Олександрія недостатньо зробив для підготовки поля і поле було неготове для проведення матчу.

Таке вже траплялося, що наші команди через стан поля в Олександрії не змогли зіграти восени і ми погодились зіграти весною, але тоді був певний форс-мажор і Олександрі мала недостатньо часу для підготовки поля.

Цього разу виникла зовсім інша ситуація і часу було вдосталь для створення нормальних умов для проведення матчу. Головний суддя та офіційний представник Премʼєр-ліги прийняли рішення не проводити матч через травмонебезпечний стан поля.

Однак, ФК Олександрія, який зірвав проведення матчу, в ЗМІ всіляко відмивався від своєї недолугості та фактично звинуватив нашу команду у зриві матчу. Мало того, своїми діями виконавчий директор Дмитро Кітаєв спровокував фанів і ті агресивно закидали автобус з гравцями нашої команди сніговими кульками, розбивши лобове скло автобуса.

Команда протягом півтори години чекала, що до неї підійдуть та принесуть вибачення за ситуацію, що склалася, однак цього не відбулося - жодних вибачень ми так і не отримали.

Вважаємо, що за непідготовлене поле та зрив матчу ФК Олександрія має понести покарання згідно з регламентом змагань та компенсувати нашому клубу завдані збитки, - йдеться в заяві клубу.