Президент Оболоні Слободян розкритикував Олександрію за зрив матчу УПЛ
Власник «пивоварів» зробив важливу заяву
близько 1 години тому
Президент Оболоні Олександр Слободян в інтерв’ю сайту «Український футбол» прокоментував рішення щодо скасованого матчу 17-го туру УПЛ проти Олександрії.
«Оболонь готувалась до цієї гри і готова була грати в Олександрії. Ще наприкінці січня пан Різниченко цікавився в офіційного представника ФК Олександрія, чи зможуть вони підготувати поле до гри. Нас запевнили, що зможуть.
Наша команда приїхала на гру, а поле більше подібне на ковзанку. Логічно, що головний суддя скасував матч разом із офіційним представником ліги. З нашої точки зору, в подібних ситуаціях необхідно задіювати регламент змагань, і в цьому полягатиме справедливість.
Думаю, що ще пару днів тому можна було наш клуб попередити про неготовність поля і знайти інше рішення. Дивно те, що Олександрія належить до клубів, що мають свої стадіони, солідний бюджет, купує іноземців... Особисто я вважаю, що футбольні арени допускаються до змагань зі значними недоліками, а потім виникають подібні колізії».
Після 16 турів Оболонь має у доробку 17 очок та посідає 12-ту сходинку в турнірній таблиці УПЛ.
Олександрія займає передостаннє, 15-те місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 11 очок.