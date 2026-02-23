Президент Оболоні Олександр Слободян в інтерв’ю сайту «Український футбол» прокоментував рішення щодо скасованого матчу 17-го туру УПЛ проти Олександрії.

«Оболонь готувалась до цієї гри і готова була грати в Олександрії. Ще наприкінці січня пан Різниченко цікавився в офіційного представника ФК Олександрія, чи зможуть вони підготувати поле до гри. Нас запевнили, що зможуть.

Наша команда приїхала на гру, а поле більше подібне на ковзанку. Логічно, що головний суддя скасував матч разом із офіційним представником ліги. З нашої точки зору, в подібних ситуаціях необхідно задіювати регламент змагань, і в цьому полягатиме справедливість.

Думаю, що ще пару днів тому можна було наш клуб попередити про неготовність поля і знайти інше рішення. Дивно те, що Олександрія належить до клубів, що мають свої стадіони, солідний бюджет, купує іноземців... Особисто я вважаю, що футбольні арени допускаються до змагань зі значними недоліками, а потім виникають подібні колізії».