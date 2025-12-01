Сергій Разумовський

В останній календарний день осені Полісся провело домашній поєдинок 14-го туру української Премʼєр-ліги, у якому здолало луганську Зорю з рахунком 2:0. Матч відбувався на полі житомирського клубу, і господарі ще раз підтвердили свій високий рівень організації гри в обороні, не дозволивши супернику відзначитися бодай одним голом.

Для команди з Житомира ця зустріч стала вже десятою у сезоні 2025/26 в чемпіонаті України, коли їй вдалося зберегти власні володіння недоторканими. Таким чином, Полісся продовжує мати один із найкращих показників серед усіх учасників УПЛ у поточній першості, демонструючи стабільність і надійність у захисній ланці.

На цей момент житомирський клуб ділить перше місце за кількістю матчів без пропущених мʼячів разом із командою ЛНЗ. Обидва колективи на сьогоднішній день провели по 14 поєдинків у поточному сезоні української Премʼєр-ліги та пропускали м'ячі лише у чотирьох із них. Така статистика свідчить про те, що саме оборона є однією з ключових переваг цих команд у боротьбі за високі місця.

Варто окремо відзначити й вражаючу серію Полісся у національному чемпіонаті: житомиряни не пропускають у семи поспіль матчах УПЛ. Протягом цього відрізка команда щоразу або вигравала, або принаймні не дозволяла супернику зіпсувати статистику своїх голкіперів і захисників, що ще раз підкреслює потужний потенціал оборони команди.

Останній раз Полісся пропустило м’яч у чемпіонаті України ще 29 вересня 2025 року в поєдинку сьомого туру проти рівненського Вереса. Тоді, попри пропущений гол, житомирський клуб упевнено довів зустріч до перемоги, розгромивши суперника з рахунком 4:1. Саме після того матчу й розпочалася нинішня безпрограшна й безпропускна серія «вовків», яка дозволяє команді закріплюватися в топ-3 турнірної таблиці.

