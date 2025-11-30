Полісся завдяки голам в кожному з таймів обіграла Зорю
Назаренко та Гуцуляк принесли три очки житомирцям
близько 14 годин тому
Фото: Полісся
У неділю, 30 листопада, Полісся на своєму полі приймало луганську Зорю у 14-му турі чемпіонату України та здобуло перемогу з рахунком 2:0.
Перший гол у середині першого тайму забив Олексій Гуцуляк, а остаточний результат встановив Олександр Назаренко у компенсований до другої половини зустрічі час.
Українська Прем'єр-ліга, 14-й тур
Полісся - Зоря - 2:0
Гол: Гуцуляк, 34, Назаренко, 90+3
