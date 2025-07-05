Сергій Стаднюк

Низка команд української Прем’єр-ліги у суботу, 5 липня, провела контрольні матчі в рамках літніх передсезонних зборів.

Попри значну ігрову перевагу та активний початок, Рух зазнав поразки в спарингу з тернопільською Нивою. Львів’яни відкрили рахунок у першому таймі після автоголу Буртника. Однак після перерви львів’яни пропустили двічі – спочатку відзначився Мисик, а згодом вирішальний м’яч забив Вадовський. Попри низку нагод, зокрема моменти Руніча, Кваса та Ляха, господарі не змогли відігратись.

Ще одні львів'ни в особі Карпат активно розпочали гру з Агробізнесом й відкрили рахунок завдяки точному удару Невеса після комбінації з Шахом і Квасницею. Проте ще до перерви Агробізнес зумів відповісти двома голами – спочатку відзначився Толочко, а потім Войтіховський.

У другому таймі Костенко зрівняв рахунок, однак вирішальним став пенальті, який реалізував Лень після помилки захисту. Наприкінці матчу львів’яни залишились у меншості через вилучення Цимбалістого.

Верес здобув другу поспіль перемогу на зборах, обігравши Колос у динамічному матчі, що завершився достроково через повітряну тривогу. Гра за домовленістю мала тривати 120 хвилин, але завершилася дещо раніше.

У рівнян відзначились Ндукве (головою після флангової подачі), Дахновський (пенальті) та Кучеров, якому асистував Годя. Колос відповів ударами Теллеса та автоголом після рикошету від Ковталюка. Ковталюк також не реалізував пенальті, поступившись Гороху в емоційній дуелі.

Контрольні матчі

Рух – Нива Тернопіль 1:2

Голи: Буртник, 39 (автогол) – Мисик, 46, Вадовський, 79

Рух: Воробйов, Лях, Слюбик, Левицький (Товарницький, 46), Роман, Підгурський (гравець на перегляді, 61), Притула (Квас, 46), Бойко, Касарда (Мужиловський, 80), Кітела (Джума, 26), Руніч (Денисов, 56)

Карпати – Агробізнес 2:3

Голи: Іґор Невес, 20, Костенко, 52 – Толочко, 28, Войтіховський, 43, Лень, 78 (з пенальті)

Карпати (перший тайм): Кліщук (Кінарейкін, 29), Жан Педрозу, Киричок, Танда, Полегенько, Івасій, Шах, Чачуа, Карабін, Квасниця, Іґор Невес.

Карпати (другий тайм): Кінарейкін (Домчак, 59), Цимбалістий, Бабогло, Киричок (Чеберинчак, 64), Кокодиняк, Клименко, Федор, Шах (Абрамчук, 59), Фабіано, Костенко, Краснопір.

Попередження: Теплий, 90+2

Вилучення: Цимбалістий, 86

Верес – Колос 3:2

Голи: Ндукве, 35, Дахновський, 64, (з пенальті), Кучеров, 83 – Теллес, 49, Ковталюк, 98.

Верес (перший тайм): Кожухар, Стамуліс, Харатін, Гончаренко, Протасевич, Куція, Бойко, Шарай, гравець на перегляді, Ндукве, Мрвальєвич.

Верес (другий тайм): Горох, Данніков, Чечер, Вовченко, Сміян, Кучеров, Кльоц, Годя, Дахновський, Сайчишин (гравець на перегляді, 90), гравець на перегляді.

Раніше Новий тренер Полісся вийшов на поле і допоміг команді перемогти (3:1), а Сергій Шищенко з розгрому розпочав свою тренерську кар'єру в Буковині (4:0).