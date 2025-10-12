Центральний півзахисник Шахтаря та збірної України Олег Очеретько поділився своїми враженнями від перемоги над Ісландією у виїзному матчі відбірного етапу чемпіонату світу, що завершився з рахунком 5:3.

«Настрій був бойовий, бо ми знали, що нам треба було вигравати. Нам могла допомогти тільки перемога, тому всі готувались тільки на бій.

З перших хвилин ми повинні були показати, що ми готові до кожної боротьби на полі. Всі були заряджені, щоб забити ще один, ще один і не було в очах такого, що ми пропустили гол і не зможемо виграти цю гру.

Забити гол за збірну – це гордість. Це моя дитяча мрія забивати за національну збірну та ще й в такому матчі», – сказав Очеретько для УАФ.