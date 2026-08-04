Сергій Разумовський

Півзахисник Манчестер Сіті Родрі не розглядає варіант із переходом до Барселони. Каталонський клуб уже контактував із представниками іспанського футболіста, однак отримав негативну відповідь.

За інформацією AS, головним пріоритетом для 30-річного хавбека залишається можливе повернення до Мадрида та перехід у Реал. Саме тому Родрі не зацікавлений у пропозиції Барселони. Повідомляється, що аналогічна позиція футболіста раніше вплинула на рішення ПСЖ і Баварії. Обидва клуби вивчали можливість підписання Родрі, проте зрештою відмовилися від активних спроб домовитися про його трансфер.

У Реалі позитивно оцінюють шанси на підписання іспанського півзахисника. Мадридський клуб уважно стежить за ситуацією та може спробувати оформити перехід футболіста в одне з найближчих трансферних вікон.

Водночас Манчестер Сіті не має наміру дешево відпускати одного зі своїх ключових виконавців. Англійський клуб оцінює Родрі у 75 мільйонів євро. Реал, зі свого боку, розраховує домовитися про трансфер за суму, наближену до 60 мільйонів євро.

Таким чином, між сторонами зберігається різниця у фінансових очікуваннях. Мадридцям доведеться або збільшити пропозицію, або переконати Манчестер Сіті погодитися на вигідніші для іспанського клубу умови.

Родрі виступає за Манчестер Сіті з 2019 року, коли перейшов із мадридського Атлетико. У складі англійської команди він став одним із головних футболістів центру поля та відіграв важливу роль у перемогах клубу на національному й міжнародному рівнях. Минулого сезону іспанець провів 33 матчі в усіх турнірах і забив два голи.

У 2024 році футболіст завоював «Золотий м'яч», а нещодавно був визнаний найкращим гравцем чемпіонату світу-2026.