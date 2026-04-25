Сергій Разумовський

Форвард Карпат Бубакар Фаал потрапив у сферу інтересів клубів із європейських чемпіонатів. За інформацією «ТаТоТаке», нападник львівської команди привернув увагу скаутів одразу кількох закордонних клубів, які стежать за його виступами та розглядають можливість трансферу.

Найбільш статусним претендентом на 23-річного гамбійського нападника наразі називають Удінезе. Представник італійської Серії А бачить у Фаалі один із варіантів для підсилення лінії атаки перед стартом наступного сезону. Клуб із Удіне, який нині посідає 11-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії, продовжує працювати над можливим зміцненням складу, і кандидатура нападника Карпат входить до числа тих, що перебувають у шортлисті.

Інтерес з боку клубу Серії А може стати важливим кроком у кар’єрі Фаала, якщо справа дійде до конкретних переговорів. Поки що йдеться лише про зацікавленість і спостереження, однак сам факт уваги з боку Удінезе свідчить про те, що виступи гамбійця не залишилися непоміченими на європейському ринку.

А звернути увагу є на що. Фаал забив дев'ять м'ячів у нинішньому сезоні УПЛ і поступається лише Матвію Пономаренку з Динамо та Пилипу Будківському із Зорі (по десять голів) у гонці бомбардирів.

Раніше повідомлялося, що Шахтар має намір перехопити 19-річного голкіпера Карпат.