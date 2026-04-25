Сергій Разумовський

У майбутнє міжсезоння львівські Карпати можуть зазнати помітних кадрових змін — як на вихід, так і на вхід. За інформацією Sport.ua, одразу три футболісти можуть залишити команду.

Найбільший інтерес серед потенційних покупців викликає 19-річний воротар Назар Домчак. Повідомляється, що за юним голкіпером стежать не лише у Поліссі, а й у донецькому Шахтарі. Водночас можливий трансфер може ускладнити сума, яку можуть запросити львів’яни за свого талановитого воротаря. За даними Transfermarkt, станом на квітень 2026 року ринкова вартість Назарія Домчака становить 700 тисяч євро.

Крім Домчака, влітку Карпати можуть попрощатися ще з двома гравцями середньої лінії — Яном Костенком і бразильцем Бруніньйо. Наразі йдеться саме про ймовірний відхід, а не про остаточно ухвалені рішення, однак такі кадрові зміни в клубі цілком можливі вже найближчим часом.

Паралельно Карпати працюють і над потенційним підсиленням складу. За наявною інформацією, львівський клуб розглядає можливість запросити одразу трьох футболістів Руху. Йдеться про воротаря Юрія-Володимира Герету, захисника Віталія Романа та півзахисника Дениса Підгурського. Окрім цього, клуб веде переговори ще з двома легіонерами, імовірно розраховуючи додатково посилити склад перед новим сезоном.

Раніше повідомлялося, що Домчаком цікавиться французький Лілль. У нинішньому сезоні 19-річний голкіпер уже встиг провести 23 матчі, у 12 із яких залишив свої ворота недоторканими. Загалом він пропустив 23 м’ячі.

Нагадаємо, саме Домчак перервав вражаючу гольову серію нападника Динамо Матвія Пономаренка, який до того відзначився 9 разів у 7 матчах поспіль. У восьмій грі форвард, здавалося, також забив, однак арбітр не зарахував м’яч через епізод із вибиванням м’яча з рук воротаря. Згодом в УАФ визнали, що в тому моменті гол потрібно було зарахувати, що лише додало ситуації резонансу.