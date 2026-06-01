Сергій Разумовський

Збірна України успішно провела товариський матч проти Польщі у Вроцлаві, здобувши перемогу з рахунком 2:0. Цей поєдинок став першим для синьо-жовтих під керівництвом нового наставника Андреа Мальдери, і старт вийшов вдалим не лише за результатом, а й з огляду на появу нових імен у національній команді.

У матчі проти поляків одразу двоє футболістів дебютували у складі збірної України. Одним із них став центральний захисник румунської Університаті Крайова Олександр Романчук. Для 26-річного оборонця це був перший офіційний вихід у футболці національної команди, причому він одразу отримав місце у стартовому складі. Така довіра з боку тренерського штабу свідчить про серйозні сподівання на гравця.

Романчук підходить до дебюту у збірній у хорошій формі. Упродовж цього сезону він провів 48 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 6 забитими м’ячами та 2 результативними передачами. Для центрального захисника це дуже солідні показники, які підкреслюють його користь не лише в обороні, а й під час стандартних положень та підключень до атак.

Ще одним дебютантом став вінгер Монреаля Геннадій Синчук. 19-річний півзахисник з’явився на полі на 75-й хвилині, коли замінив Віктора Циганкова. Для молодого гравця це також був перший матч у складі національної збірної України, і сам факт дебюту в такому віці можна вважати важливим кроком у його кар’єрі.

У поточному сезоні Синчук провів 8 матчів у МЛС, у яких забив 1 м’яч. Його виклик до національної команди та поява у грі проти Польщі свідчать про бажання тренерського штабу поступово вводити до складу молодих виконавців, які можуть стати важливою частиною збірної в майбутньому.

