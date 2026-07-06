Сергій Разумовський

Центральний захисник Максим Дячук і півзахисник Антон Царенко наразі не планують повертатися до України для продовження футбольної кар’єри. Обидва гравці належать київському Динамо, однак минулий сезон провели за межами країни — у складі польської Лехії з Гданська, де виступали на правах оренди.

Про ситуацію з футболістами повідомили в ефірі «ТаТоТаке». За наявною інформацією, інтерес до Дячука та Царенка проявляв одеський Чорноморець, який розглядав можливість орендувати обох українців перед новим сезоном. Втім, реалізувати цей варіант одеситам не вдалося.

Ведучий Михайло Співаковський повідомив, що Чорноморець справді намагався домовитися про оренду Царенка та Дячука, однак переговори не дали результату, оскільки самі футболісти відмовилися повертатися до України на цьому етапі кар’єри.

Ситуація ускладнюється і тим, що обидва гравці не входять до поточних планів головного тренера Динамо Ігоря Костюка. Дячук і Царенко не були включені до списку футболістів, які вирушили з київською командою на тренувальний збір до Австрії. Це свідчить про те, що найближчим часом клуб, імовірно, шукатиме для них інші варіанти продовження кар’єри.

Минулий сезон для обох українців минув у чемпіонаті Польщі. Вони виступали за Лехію Гданськ, однак команда не змогла зберегти місце в елітному дивізіоні. За підсумками кампанії Лехія посіла 16-те місце в турнірній таблиці Екстракласи та вилетіла з найвищого дивізіону польського футболу.

Максим Дячук отримував у Лехії значно більше ігрової практики. Центральний захисник провів 28 матчів, у яких відзначився двома забитими м’ячами та однією результативною передачею. Для оборонця це був повноцінний сезон із регулярною участю в матчах першої команди.

Антон Царенко мав скромнішу роль у польському клубі. Півзахисник вийшов на поле у восьми поєдинках і записав до свого активу одну результативну передачу. Хоча у позаминулому сезоні був гравцем основної обойми.

Динамо зробило вибір – стало відомо, хто очолив відроджену команду.