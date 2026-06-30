Сергій Разумовський

Одразу двоє гравців збірної України U-19 потрапили до символічної збірної першого туру юнацького Євро-2026 за версією SofaScore — голкіпер Назар Домчак та півзахисник Павло Люсін.

Воротар української команди Назар Домчак заслужив місце у символічній команді після впевненої гри в матчі проти Хорватії. У цій зустрічі він виконав три сейви, здійснив одне вибивання та мав 43 дотики до м’яча. Точність його передач склала 73% — 24 точні паси з 33. Окремо варто відзначити епізод із пенальті: Домчак вгадав напрямок удару, однак не зміг дотягнутися до м’яча. За підсумками матчу він отримав оцінку 7.1.

Ще яскравіше себе проявив Павло Люсін, який став одним із ключових героїв поєдинку. Хавбек взяв участь в усіх трьох гольових атаках збірної України та записав до свого активу гол і результативну передачу.

Статистика Люсіна також виглядає дуже переконливо: два удари, один із яких прийшовся у площину воріт, 91% точності передач — 52 точні паси з 57, а також 16 точних передач із 19 на чужій половині поля. Крім того, він виконав три ключові передачі, мав 78 дотиків до м’яча, двічі успішно пішов у дриблінг із двох спроб, заробив одне порушення, зробив одне перехоплення, три вибивання та три повернення м’яча. У єдиноборствах Люсін виграв три з п’яти дуелей. Його гру SofaScore оцінив у 8.3 бала.

Team of the Week provided by Sofascore

Раніше поєдинок також прокоментував головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко.