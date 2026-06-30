Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко висловився щодо перемоги в матчі стартового туру групового етапу юнацького Євро-2026 проти однолітків з Хорватії (3:1), а також розповів про стан захисника Юрія Кокодиняка. Слова фахівця передає пресслужба УАФ.

Звісно, ми сподівалися розпочати турнір з перемоги. Знали, що буде важка гра. Так воно і сталося. Тож від цього перемога стає ще ціннішою. Хлопці проявили характер, але мені здається, що у перші 15 хвилин вони були збентежені. Хорватія дуже добре грала з м’ячем, а нам не вдавалося відбирати м’ячі, контролювати хід матчу. Класні відрізки в нас почали виходити вже у другій половині першого тайму та по перерві, коли хлопці грали так, як ми і домовлялися.

Наш перший гол з кутового — напрацювання, домашня заготовка. А два інших забитих м’ячі — результат вже індивідуальної майстерності. Голи хороші, красиві, але чесно кажучи, це не має значення. Головне, що вони були і принесли нам перемогу.

Гадаю, що рівень впевненості хлопців у своїх силах зріс суттєво. В нас низка футболістів 2008 року народження, і вони набули того досвіду, якого в них ще не було.

Оціню гру дебютанта Сикута дуже добре. Він спокійно грає з м’ячем, впевнено рухається. Європейський стиль.

Як себе почуває Кокодиняк? Це судоми. Дуже багато довелося працювати без м’яча. Ми лише 10 днів як зібралися… Тож, думаю, хлопці будуть додавати у фізичній готовності по ходу турніру. Зараз мы не готові на 100 відсотків.