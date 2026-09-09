Одразу два лідери ЛНЗ демонструють прогрес у відновленні після травм
Черкасці повернуться до боротьби за єврокубки?
Двоє ключових футболістів ЛНЗ розпочали тренування після посттравматичного відновлення. Олег Горін і Мухаррем Яшарі поки що працюють за індивідуальними програмами, повідомляє «ТаТоТаке».
26-річний центральний захисник Горін виконує бігову роботу та поступово додає мінімальні вправи з м’ячем. До повноцінних командних занять він ще не повернувся.
28-річний атакувальний півзахисник Яшарі більше працює з м’ячем, однак також не тренується у загальній групі. Футболіст продовжує поступово набирати фізичні кондиції після ушкодження.
Тренерський штаб ЛНЗ не планує форсувати повернення обох гравців до матчів. У черкаському клубі хочуть уникнути можливих рецидивів і розраховують, що Горін та Яшарі зможуть відновитися без додаткових проблем.
Раніше стало відомо, хто обслужить матч ЛНЗ у шостому турі української Прем'єр-ліги.
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200% *На сайт
Ліцензія КРАІЛ № 364 від 20.11.2023 | ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 10.10.2025. *до 200% бонусу на перший депозит. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua
21+. УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.