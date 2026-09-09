Двоє ключових футболістів ЛНЗ розпочали тренування після посттравматичного відновлення. Олег Горін і Мухаррем Яшарі поки що працюють за індивідуальними програмами, повідомляє «ТаТоТаке».

26-річний центральний захисник Горін виконує бігову роботу та поступово додає мінімальні вправи з м’ячем. До повноцінних командних занять він ще не повернувся.

28-річний атакувальний півзахисник Яшарі більше працює з м’ячем, однак також не тренується у загальній групі. Футболіст продовжує поступово набирати фізичні кондиції після ушкодження.

Тренерський штаб ЛНЗ не планує форсувати повернення обох гравців до матчів. У черкаському клубі хочуть уникнути можливих рецидивів і розраховують, що Горін та Яшарі зможуть відновитися без додаткових проблем.

Раніше стало відомо, хто обслужить матч ЛНЗ у шостому турі української Прем'єр-ліги.