УАФ призначила арбітрів на матчі Шахтаря, Динамо та інших клубів у шостому турі УПЛ
Хто обслужить центральний поєдинок між Кривбасом і Харковом?
Комітет арбітрів Української асоціації футболу оголосив призначення офіційних осіб на поєдинки шостого туру української Прем’єр-ліги. Матчі відбудуться з 11 до 14 вересня.
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Центральна зустріч туру пройде в Кривому Розі, де Кривбас прийматиме Харків. Головним арбітром цього протистояння призначено Дениса Шурмана. За роботу системи VAR відповідатимуть Клим Заброда та Євген Цибулько.
Поєдинок між Динамо та Епіцентром обслуговуватиме Олександр Шандор. Йому допомагатимуть арбітри VAR Андрій Коваленко та Дмитро Запороженко.
На матчі Шахтар – Чорноморець працюватиме Максим Козиряцький. Відеоасистентами головного рефері будуть Володимир Новохатній та Володимир Висоцький.
Призначення арбітрів
П’ятниця, 11 вересня
- Колос – Карпати, 15:30. Арбітр – Олександр Кальонов. VAR – Олександр Омельченко та Володимир Куцев.
Субота, 12 вересня
- Кривбас – Харків, 13:00. Арбітр – Денис Шурман. VAR – Клим Заброда та Євген Цибулько;
- ЛНЗ – Оболонь, 13:00. Арбітр – Дмитро Кубряк. VAR – Дмитро Панчішин та Олег Когут;
- Верес – Кудрівка, 18:00. Арбітр – Михайло Райда. VAR – Микола Балакін та Тарас Чопілко.
Неділя, 13 вересня
- Лівий Берег – Полісся, 13:00. Арбітр – Віктор Копієвський. VAR – Олександр Афанасьєв та Дмитро Євтухов;
- Буковина – Зоря, 18:00. Арбітр – Софія Причина. VAR – Роман Блавацький та Віталій Скобля.
Понеділок, 14 вересня
- Динамо – Епіцентр, 15:30. Арбітр – Олександр Шандор. VAR – Андрій Коваленко та Дмитро Запороженко;
- Шахтар – Чорноморець, 18:00. Арбітр – Максим Козиряцький. VAR – Володимир Новохатній та Володимир Висоцький.
Раніше стало відомо, що українські арбітри отримали призначення на матчі першого туру Ліги чемпіонів.
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