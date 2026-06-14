Сергій Разумовський

Пресслужба Руху повідомила про масштабні кадрові зміни в команді. Клуб досяг взаємної згоди щодо припинення співпраці з трьома виконавцями першої та другої команди — Костянтином Квасом, Назаром Касардою і Максимом Бойком. Окрім того, у Юрія Копини та Олексія Товарницького завершилися контракти, тож обидва футболісти отримали статус вільних агентів і можуть самостійно визначати наступний етап своєї кар’єри.

Окремо відзначається внесок Юрія Копини, якого в клубі вважають справжньою легендою Руху. Універсальний захисник провів за львівський колектив два відтинки кар’єри — у періодах 2017–2021 та 2025–2026 років. За цей час він зіграв 130 офіційних матчів, що є другим показником в історії клубу, записав до свого активу 12 забитих м’ячів і віддав 8 результативних передач. Така стабільність і універсальність дозволяли йому закривати різні позиції в обороні та допомагати команді впродовж кількох сезонів.

Максим Бойко приєднався до Руху у 2021 році. Уже в кампанії 2022/23 він виборов титул чемпіона України серед юніорів у складі команди U-19, зробивши вагомий внесок у переможний сезон академічного проєкту клубу. За першу команду жовто-чорних Бойко провів 17 поєдинків у всіх турнірах, а також має статистику в другій команді: 15 матчів і 3 забиті м’ячі за Рух-2.

Олексій Товарницький теж поповнив склад Руху у 2021 році та так само став чемпіоном України серед юніорів у сезоні 2022/23 у складі U-19. На рівні основи він узяв участь у 13 офіційних зустрічах. Для другої команди Товарницький зіграв 37 матчів і відзначився одним голом, регулярно допомагаючи колективу на етапі дорослішання й адаптації до професійного футболу.

Костянтин Квас перебрався до Руху взимку 2023 року та вже в тому ж сезоні підняв над головою трофей юніорського чемпіона. На професійному рівні півзахисник провів 9 поєдинків за жовто-чорних, водночас демонстрував результативність у складі Руху-2 — 16 матчів і 3 голи, що свідчить про його поступ і готовність до нових викликів.

Назар Касарда став гравцем Руху у 2021 році, а в сезоні 2022/23 теж долучився до чемпіонської історії в юніорському турнірі з командою U-19. На рівні першої команди він має 3 матчі, тоді як у складі Руху-2 провів 17 поєдинків, отримавши базовий змагальний досвід у системі клубу.

Таким чином, львівський клуб оновлює кадровий склад перед стартом у Другій лізі.