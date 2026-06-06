Сергій Разумовський

Карвіна може суттєво оновити склад під час літнього трансферного вікна. Як повідомляє портал inFotbal.cz, клуб, який у нинішньому сезоні став володарем Кубка Чехії, готується до масштабного розпродажу футболістів і може відпустити низку гравців за наявності відповідних пропозицій.

Одним із футболістів, який привернув увагу інших клубів, є український центральний захисник Євген Скиба. За інформацією джерела, інтерес до 23-річного оборонця проявляє Тепліце. Крім того, за ситуацією навколо українця стежать представники польської Екстракляси — Лех і Гурнік, які завершили поточний сезон серед лідерів чемпіонату. Лех став срібним призером, тоді як Гурнік здобув золоті нагороди.

Скиба перебрався до Карвіни у січні цього року. До цього український захисник виступав за Чорноморець, звідки й перейшов до чеського клубу. Після трансферу футболіст досить швидко отримав ігрову практику та встиг провести за команду 12 матчів у різних турнірах.

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