Сергій Разумовський

Чорноморець працює над посиленням воротарської позиції та найближчим часом може оформити ще один трансфер. За інформацією «ТаТоТаке», одесити перебувають на фінальній стадії домовленостей щодо підписання голкіпера Металурга Назара Байди. Очікується, що 24-річний український воротар перейде до Чорноморця на правах вільного агента.

Контракт Байди з Металургом чинний до 30 червня 2026 року, однак у ситуації з можливим переходом, імовірно, вирішальним стане саме його статус. Для Чорноморця це може бути зручний варіант підсилення складу без необхідності складних перемовин між клубами, а сам футболіст отримає шанс продовжити кар’єру в команді з амбітними завданнями.

Назар Байда є вихованцем запорізького клубу і всю професійну кар’єру провів у структурі Металурга. У поточному сезоні він зіграв 29 матчів, у шести з них зберіг свої ворота на замку, а загалом пропустив 55 м’ячів.

Солідна премія. Стало відомо, скільки гравці Чорноморця заробили, вийшовши до УПЛ.