Сергій Разумовський

Ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський повідомив про можливий розмір преміальних для футболістів Чорноморця за повернення команди до української Прем’єр-ліги за підсумками сезону-2025/26.

За інформацією журналіста, гравцям одеського клубу пообіцяли бонус у розмірі приблизно три мільйони. Йдеться про винагороду за виконання головного турнірного завдання сезону — вихід в УПЛ.

Чорноморець завершив сезон у Першій лізі на другій позиції. Одеська команда зуміла втриматися в зоні підвищення в класі та випередила Лівий Берег, який фінішував третім, на 2 очки. Саме цей результат дозволив команді здобути право виступати в елітному дивізіоні українського футболу в наступному сезоні.

Водночас після завершення кампанії в клубі можуть відбутися суттєві кадрові зміни. Раніше з’являлася інформація, що Чорноморець можуть залишити до десяти футболістів.