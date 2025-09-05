Павло Василенко

Полісся прагне підписати відомого голкіпера, запропонувавши Аль-Шабабу річну оренду Георгія Бущана. Першочергово – житомирці працювали над іншою кандидатурою: йшлося про іноземного воротаря, але угода зірвалася в перших числах вересня.

Сам Бущан дав свою згоду на цей перехід, повідомляє ТаТоТаке. Якщо клуби встигнуть з юридичними питаннями – він зможе зіграти за Полісся вже у матчі 5-го туру.

Очікується також, що у житомирського клубу буде опція викупу голкіпера збірної України.

Наразі Полісся займає 10-е місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши три очки.

У п’ятому турі чемпіонату України житомирська команда зіграє на виїзді з Кривбасом. Матч пройде 14 вересня і розпочнеться о 13:00.